Formula 1, Hamilton vicinissimo al sesto titolo: tutte le combinazioni per essere campione già in Messico

Le gare da disputare restano quattro, la Mercedes ha già vinto il titolo Costruttori e si appresta a festeggiare quello piloti, visto che solo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono rimasti in corsa per l’assegnazione del Mondiale. Il britannico guida la classifica con 337 punti, ben 63 in più rispetto al compagno di squadra, giunto a 274 grazie alla vittoria ottenuta ieri in Giappone. Quali sono dunque le combinazioni che permettono ad Hamilton di laurearsi campione del mondo per la sesta volta in carriera? Andiamo ad analizzarle considerando che mancano quattro gare alla fine del Mondiale:

Hamilton sarà campione con due secondi posti ed un 8° posto.

Hamilton sarà campione con una vittoria ed un 6° posto.

Hamilton sarà campione con quattro quinti posti nelle gare rimanenti.

Hamilton è campione del mondo in Messico se:

Il britannico però potrebbe festeggiare già in Messico nel prossimo appuntamento, in programma tra due settimane. Basterà conquistare 14 punti in più su Bottas, accumulando un vantaggio di 78 punti che il finlandese non potrebbe ricucire nelle restanti tre gare:

Vince, fa il giro veloce e Bottas non va oltre il 4° posto.

Vince e Bottas non va oltre il 5° posto.

Arriva 2° e Bottas non va oltre l’8° posto (e non fa il giro veloce).

Arriva 3°, fa il giro veloce e Bottas non va oltre il 9° posto.

Arriva 3° mentre Bottas non va oltre il 10° piazzamento (e non fa il giro veloce).

