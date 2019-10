Formula 1, Magnussen si candida: “sono nel gruppo di piloti che merita un sedile in un top team”

Il pilota danese spera di strappare un sedile in un top team nel 2021, una volta che terminerà il suo contratto con la Haas

Kevin Magnussen sogna il salto di qualità nella propria carriera, il danese infatti si candida per un top team in vista del 2021, una volta scaduto il suo contratto con il Team Haas.

Una presa di posizione netta quella del driver scandinavo, che punta a lottare per il vertice della classifica, piuttosto che navigare nelle retrovie: “sento di essere nel gruppo di piloti che merita un posto in una squadra al vertice. Ma quello che senti non è così importante. L’unica cosa che posso davvero fare è lavorare, confidando dunque che le persone intorno a me possano aprire alcune porte. Ho solo 27 anni, quindi penso di avere l’età e l’esperienza giuste. Vorrei essere nel miglior posto possibile per il 2021, sono aperto e rilassato a riguardo. Non è qualcosa a cui sto pensando in questo momento, ma ad un certo punto bisognerà farlo. Cerco di non leggere ciò che è scritto e detto su di me, perché l’atteggiamento di cui ho bisogno dalla squadra e dai miei capi è il pieno rispetto”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE