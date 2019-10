Formula 1, arrivato anche l’ultimo via libera: la Toro Rosso diventerà Alpha Tauri nel 2020

Il team con sede a Faenza cambierà denominazione a partire dalla prossima stagione, diventando Alpha Tauri

La Scuderia Toro Rosso cambierà denominazione dopo 14 anni, diventando Alpha Tauri a partire dal 2020. Dopo il via libera arrivato dalla F1, dopo il Gran Premio di Russia è arrivato anche quello della F1 Commission, che ha approvato all’unanimità la richiesta della scuderia diretta da Franz Tost.

Nella prossima stagione dunque, il team Junior della Red Bull acquisirà il nome del brand di moda lanciato due anni fa. Sarà la terza squadra a cambiare nome nel giro di due stagioni, dopo la Sauber diventata Alfa Romeo Racing e la Force India trasformatasi in Racing Point dopo il passaggio delle quote in mano a Lawrence Stroll.

