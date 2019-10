Formula 1, Alonso punge Hamilton sull’ambiente: “diventare vegani non salverà di certo il pianeta”

Il pilota spagnolo ha attaccato duramente il britannico, sottolineando come il suo comportamento non sia in linea con le sue parole

Prima rivali in pista, adesso uno a fianco all’altro per salvare il pianeta. Il modo di agire però è diverso, Lewis Hamilton utilizza i social per spingere i propri fan a diventare vegani, Fernando Alonso invece lancia una nuova collezione di abiti derivati da bottiglie di plastica riciclata, devolvendo l’incasso ad un’associazione no profit che si occupa dell’inquinamento negli oceani.

Il driver di Oviedo ha letto le dichiarazioni del campione del mondo della Mercedes, esprimendo il proprio punto di vista critico a riguardo: “non avrei mai mandato messaggi come quelli di Lewis. Sappiamo tutti che stile di vita conduca, e sappiamo che un pilota di F1 prende 200 aerei all’anno. Non puoi dire ‘non mangio più carne’ pensando di risolvere il problema. Personalmente terrei le mie preferenze alimentari in privato. In definitiva credo che donare denaro alle cause ambientali porta molto di più di qualsiasi dichiarazione”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE