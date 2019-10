Ciclismo – Europei su pista, tutto pronto per la rassegna continentale di Apeldoorn: il programma e gli azzurri convocati

Dal 16 al 20 ottobre si svolgeranno in Olanda i Campionati Europei di ciclismo su pista, diciotto gli azzurri che prenderanno parte alla manifestazione

I Campionati Europei che iniziano domani in Olanda ad Apeldoorn (16-20 ottobre), oltre all’indubbio valore proprio della manifestazione, rappresentano un passaggio fondamentale ai fini della qualificazione olimpica per Tokyo 2020. Il ranking della pista, infatti, si chiuderà alla fine dei Mondiali 2020 a Berlino. Concorreranno alla definizione anche le sei prove di Coppa del Mondo: si comincia i primi di novembre a Minsk, poi Glasgow, Hong Kong, Cambridge in Nuova Zelanda, Brisbane e Milton, in Canada, a fine gennaio. Ma il primo grande appuntamento, in grado di assegnare punteggi consistenti in caso di piazzamenti o di successo, sono propri i Continentali, che quasi in contemporanea si svolgono sia in Europa e in Oceania.

Lo scorso anno l’Italia portò a casa due medaglie d’oro, nell’inseguimento a squadre maschile e nella corsa a punti femminile (Confalonieri), oltre ai piazzamenti di Viviani (Ominium), Inseguimento a squadre donne e Paternoster (Omnium).

La spedizione diretta da Marco Villa e Dino Salvoldi (in Olanda già due giorni) riparte proprio dall’appuntamento di Glasgow, per confermarsi soprattutto nelle discipline di endurance. I quartetti sono stati grandi protagonisti sia nell’edizione di Glasgow che in quella precedente in Germania (2017). In Olanda saranno presenti, sia in ambito maschile che femminile, tutti i migliori, a cominciare dal campione olimpico dell’Omnium Elia Viviani, che ha chiuso la stagione dedicata alla strada anzitempo proprio per potersi dedicare con maggiore concentrazione alla pista. Come sempre folta e qualificata la partecipazione: sono iscritti 315 atleti in rappresentanza di 26 nazioni per ben 22 titoli continentali in palio (11 per genere).

Già nel primo giorno di gara saranno assegnati quattro titoli continentali: lo scratch donne, l’eliminazione uomini ed il Team Sprint (maschile e femminile) oltre alle qualifiche ed al 1^ round dei quartetti sia maschili che femminili già fondamentali per la conquista di una medaglia.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, Eurosport 2 seguirà le gare in diretta con i seguenti orari: Mercoledi, Giovedi e Sabato dalle ore 19; Venerdì dalle ore 18; Domenica dalle ore 14,30.

Gli azzurri convocati

Donne

Martina Alzini – Bigla Team (Inseguimento a squadre)

Elisa Balsamo – GS Fiamme Oro (Inseguimento a squadre)

Elena Bissolati – GS Cicli Fiorin Cycling Team ASD (Team Sprint, Velocità, Keirin)

Marta Cavalli – GS Fiamme Oro (Inseguimento a squadre)

Maria Giulia Confalonieri – GS Fiamme Oro (Corsa a punti)

Martina Fidanza – GS Fiamme Oro (Scratch)

Vittoria Guazzini – GS Fiamme Oro (Inseguimento a squadre)

Letizia Paternoster – GS Fiamme Azzurre (Inseguimento a squadre, Omnium, Madison)

Silvia Valsecchi – Bepink (Inseguimento individuale)

Miriam Vece – Valcar Cylance Cycling (Velocità, Team Sprint, Keirin, 500 mt.)

Edoardi Salvoldi si riserva di decidere, dopo la prova dell’inseguimento a squadre, chi correrà Eliminazione, la seconda componente del Madison e la seconda inseguitrice individuale.

Uomini

Francesco Ceci – GS Fiamme Azzurre (Keirin, Sprint, Km.)

Simone Consonni – UAE Team Emirates (Inseguimento a squadre, Corsa a punti, Madison)

Filippo Ganna – Team Ineos (Inseguimento a squadre)

Francesco Lamon – GS Fiamme Azzurre (Inseguimento a squadre, Km.)

Jonathan Milan – CTF (Inseguimento individuale)

Davide Plebani – Arvedi Cycling ASD (Inseguimento a squadre, Inseguimento Individuale)

Michele Scartezzini – GS Fiamme Azzurre (Inseguimento a squadre, Scratch)

Elia Viviani – Deceuninck Quick Step (Eliminazione, Omnium, Madison)

Marco Villa si riserva di effettuare cambiamenti nel rispetto dei regolamenti.

PROGRAMMA

Mercoledì 16 – 4 Titoli: Scratch Donne; Eliminazione Uomini; Velocità a Squadre Donne e Uomini

14.30 – 18.02

Qualifiche Team Sprint (donne e uomini) e Inseguimento a Squadre (Donne e Uomini)

19.00 – 21.52

Team Sprint (Donne e uomini) 1^ round;

Scratch Race Donne Finale;

Eliminazione Uomini Finale;

Cerimonia Scratch Donne ed Eliminazione Uomini

Inseguimento a Squadre Donne e Uomini 1^ round

Velocità a Squadre Donne e Uomini – 3-4 & 1-2. Cerimonia Velocità a Squadre Donne e Uomini

Giovedì 17 – 4 Titoli: Scratch uomini; Eliminazione Donne; Inseguimento a Squadre Donne e Uomini

15.00 – 18.09

Qualifiche, 1/16 di Finale, 1/8 di Finale Velocità Donne e uomini

19.00 – 22.04

¼ Velocità Donne e Uomini (1st);

Scratch Uomini Finale

¼ Velocità Donne e Uomini (2nd);

Eliminazione Donne Finale,

Cerimonia Scratch Uomini ed Eliminazione Donne

¼ Velocità Donne e Uomini (3rd i.r)

Inseguimento a squadre Uomini e Donne Finale 3-4 & 1-2

Cerimonia Inseguimento a Squadre Donne e Uomini

Venerdì 18 – 5 Titoli: Inseguimento individuale Donne; Omnium Donne e Uomini; Velocità Donne e Uomini

13.30 – 16.44

Omnium Donne e Uomini qualificazione (se necessaria) corsa a punti

Omnium I Donne e Uomini – Scratch race

Inseguimento Individuale Donne Qualifiche

Omnium II donne e Uomini – Tempo Race

18.00 – 21.51

Velocità Donne e Uomini – ½ di Finale (1st)

Omnium III – Donne – Eliminazione

Velocità Donne e Uomini – ½ di Finale (2nd)

Omnium III – Uomini – Eliminazione

Velocità Donne e Uomini – ½ di Finale (3rd i.r.)

Inseguimento Individuale Donne Finale 3-4 & 1-2 Cerimonia

Velocità Donne e Uomini 3-4 & 1-2 (1st)

Omnium IV Donne -Corsa a Punti

Velocità Donne e Uomini 3-4 & 1-2 (2nd)

Omnium Donne – Cerimonia

Omnium Uomini IV – Corsa a Puntu

Velocità Donne e Uomini 3-4 & 1-2 (3rd i.r.)

Cerimonia Omnium Uomini e Velocitò Donne e Uomini

Sabato 19 – 5 Titoli: Inseguimento individuale Uomini; Corsa a punti Donne e Uomini; Keirin donne e uomini

15.00 – 17.42

Keirin Donne e Uomini (1^ round)

Inseguimento Individuale Uomini – Qualificazioni

Keirin Donne e Uomini Ripescaggi 1^ round

19.00 – 22.02

Keirin donne e uomini ½ di Finale;

Inseguimento Individuale Uomini Finale 3-4 & 1-2;

Corsa a Punti Donne Finale

Cerimonia Inseguimento Individuale Uomini e Corsa a Punti Donne;

Corsa a Punti Uomini Finale;

Keirin Donne e Uomini finale 7/12 e finale 1/6

Cerimonia Corsa a Punti Uomini e Keirin Donne e Uomini.

Domenica 20 ottobre: 4 Titoli: Madison Donne e Uomini; TT 500 M Donne e KM Uomini TT

10.30 -13.00

Madison Donne e Uomini qualificazioni; TT 500 Donne e TT KM Uomini qualificazioni.

14.00 – 17.00

Donne 500 M Finale,

TT KM Uomini Finale;

Cerimonie premiazioni 500 mt e Km.

Madison Donne e Uomini Finale

Cerimonie di premiazioni Madison uomini e donne.

