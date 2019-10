Europei Ciclismo su pista – Prova incolore per Elia Viviani nell’Omnium: l’oro va al francese Thomas

Elia Viviani chiude al sesto posto la prova dell’Omnium agli Europei di Ciclismo su pista. L’oro va al francese Thomas

La grande attesa della vigilia non si tramuta in gioia. Elia Viviani, speranza azzurra nell’Omnium agli Europei di Ciclismo su pista, ha chiuso al sesto posto dopo una prova incolore nella corsa a punti. Al quarto posto prima dell’ultima prova, il ciclista italiano non è riuscito a giocarsi le sue chance al meglio finendo lontano dal podio. Il francese Thomas ha vinto l’oro, seguito dal danese Hansen e dal britannico Wood, rispettivamente argento e bronzo.

