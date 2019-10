Europa League – Roma sprecona, il Wolfsberger ne approfitta: il pareggio lascia l’amaro in bocca

La Roma impatta 1-1 contro il Wolfsberger: giallorossi in vantaggio con Spinazzola e poi rimontati da Liendl. Fonseca tiene Dzeko in panchina anche nella ripresa

Dopo il roboante esordio contro il Basaksehir, travolto per 4-0, la Roma non riesce ad andare oltre l’1-1 contro il Wolfsberger. La trasferta austriaca, valevole per il secondo turno di Europa League, regala solo un punto ad una Roma che spreca la chance di portarsi da sola al comando del girone. Fonseca opta per un ampio turnover, ma le seconde linee non riescono ad incidere in un primo tempo fiacco, nel quale comunque Spinazzola riesce a portare in vantaggio i giallorossi, recuperati nella ripresa da Liendl. Fonseca tiene Dzeko a riposo anche nella ripresa e la Roma non riesce a capitalizzare le occasioni capitate a Pastore e Zaniolo. Finisce 1-1, con entrambe le squadre in testa al girone con 4 punti. La vincente di Basaksehir-Borussia Monchengladbach può ritornare in corsa.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE