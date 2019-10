Europa League – Lazio di rimonta: Milinkovic-Savic e Immobile stendono il Rennes all’Olimpico

Sotto di un gol, la Lazio trova la forza di reagire grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Immobile: per i biancocelesti arrivano i primi 3 punti in Europa League

Dopo la sconfitta all’esordio con il Cluj, la Lazio si riscatta e trova i primi 3 punti del girone E di Europa League. Partita di certo non facile contro il Rennes, interessante formazione francese che può vantare la vecchia conoscenza del calcio italiano Niang (un passato fra Milan e Torino) nonché talenti come Grenier e Camavinga. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche è proprio il Rennes a passare in vantaggio con Morel. Nonostante il gol subito però la Lazio non si demoralizza e ribalta la gara con i gol di Milinkovic-Savic e Ciro Immobile.

