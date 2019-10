Europa League – Drone con la bandiera dell’Armenia sorvola Dudelange-Qarabag: partita sospesa! [VIDEO]

Calcio e politica continuano ad intrecciarsi. Episodio davvero singolare accaduto durante la gara di Europa League fra Dudelange e Qarabag: un drone con attaccata la bandiera dell’Armenia ha sorvolato lo stadio Josy Barthel. L’intento era chiaramente quello di far innervosire i giocatori del Qarabag, formazione dell’Azerbaijan, Paese in cattivi rapporti politi con l’Armenia. L’arbitro ha sospeso la partita per 25 minuti, mentre i calciatori del Qarabag, con goffi tentativi, hanno cercato di buttare giù il drone a pallonate.

He wants subbing for that effort 🤣🤣🤣🤣

Crazy scenes in @F91_Dudelange–@FKQarabaghEN game a drone carrying Armenian flag flies over center circle. Outraged Qarabag players from Azerbaijan pick up the ball and try to knock the drone out of the sky.

game has now been suspended. pic.twitter.com/ffR6thFeHc

