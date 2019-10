Eurolega Risultati 3ª Giornata – Colpo Zenit all’overtime sul campo dell’Olympiakos: ok Barcellona ed Efes

Lo Zenit San Pietroburgo trionfa all’overtime sul campo dell’Olympiakos, vittorie per Barcellona ed Efes: i risultati delle partite del venerdì della 3ª Giornata di Eurolega

Il tris di match del venerdì sera chiude la terza giornata di Eurolega. La gara più emozionante si giocata in Grecia con l’Olympiakos padrone dic asa sconfitto dallo Zenit San Pietroburgo all’overtime. Decisiva la prova di Mateus Ponitka che chiude con 18 punti e regala un importante successo ai russi. Vittoria casalinga per il Barcellona che supera l’Alba Berlin trascinata dai 22 punti di Cory Higgins. Successo esterno per l’Anadolu Efes che batte il Valencia grazie ai 19 punti dell’ex Milano Krunoslav Simon.

I risultati delle partite della 3ª Giornata di Eurolega:

Olympiakos-Zenit San Pietroburgo 68-77

Barcellona-Alba Berlin 103-84

Valencia-Anadolu Efes 78-83

