Eurolega, risultati e classifica dopo la 5ª Giornata – Manita Barcellona, Milano fra le grandi: disastro Fenerbahce

Il Barcellona batte il Valencia e 5 su 5, l’Olimpia Milano batte l’Alba Berlin e firma il 4° successo consecutivo, male il Fenerbahce: risultati e classifica dopo la 5ª Giornata di Eurolega

Grande basket sui parquet di tutta Europa con il primo di due turni in back to back della settimana. La 5ª Giornata di Eurolega regala risultati sorprendenti e tanto spettacolo. Il Barcellona continua la sua marcia in vetta alla classifica con il 5° successo in altrettante gare. I blaugrana superano il Valencia grazie ai 20 punti di Higgins e ai 17 con 7 rimbalzi dell’ex Bucks Nikola Mirotic. Subito dietro un poker di squadre composto da: CSKA Mosca, sconfitto dall’Olympiakos (20 punti per Paul) nel primo ko stagionale; Khimki Mosca trascinato da Shved (26 punti e 7 assist) al successo sul Panathinaikos; Anadolus Efes abile nello sbarazzarsi della Stella Rossa grazie ai 26 punti di Micic; e Olimpia Milano che si gode il 4ª successo di fila marcato Rodriguez (17 punti). Completano il gruppo Playoff Bayern Monaco, Maccabi Tel Aviv e Lione.

Veniamo alle note dolenti. Oltre al Valencia, fanalino di coda e unica squadra senza vittorie, sorprendono le posizioni di Real Madrid e Fenerbache. I blancos dopo 2 vittorie consecutive sono andati incontro a 3 ko di fila, l’ultimo arrivato per mano del Bayern di Monroe (18 punti). Per i tuchi quello maturato sul campo del Maccabi Tel Aviv è il quarto ko stagionale.

I risultati della 5ª Giornata di Eurolega:

Lione Villeuranne-Baskonia 66-63

Alba Berlin-Olimpia Milano 78-81

Anadolu Efes-Stella Rossa 85-70

Khimki-Panathinaikos 103-86

CSKA Mosca-Olympiakos 79-84

Zalgiris Kaunas-Zenits San Pietroburgo 70-82

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahce 67-55

Bayern-Real Madrid 95-86

Barcellona-Valencia 83-77

La classifica dell’Eurolega dopo la 5ª Giornata:

1) Barcellona 5-0

2) CSKA Mosca 4-1

3) Khimki 4-1

4) Anadolus Efes 4-1

5) Olimpia Milano 4-1

6) Bayern Monaco 3-2

7) Maccabi Tel Aviv 3-2

8) Lione Villeurbanne 3-2

9) Baskonia 2-3

10) Zalgiris Kaunas 2-3

11) Panathinaikos 2-3

12) Olympiakos 2-3

13) Real Madrid 2-3

14) Zenits San Pietroburgo 2-3

15) Stella Rossa 1-4

16) Alba Berlin 1-4

17) Fenerbahce 1-4

18) Valencia 0-5

