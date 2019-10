Eurolega – Prima vittoria per l’Olimpia Milano, lo Zalgiris Kaunas si arrende 85-81 al Mediolanum Forum

La formazione di coach Messina dimentica il passo falso compiuto con il Bayern, imponendosi al Mediolanum Forum contro lo Zalgiris Kaunas

Prima vittoria in questa edizione di Eurolega per l’Olimpia Milano, che supera al Mediolanum Forum lo Zalgiris Kaunas con il risultato di 85-81. Dopo la sconfitta subita all’esordio contro il Bayern, gli uomini di coach Messina scendono in campo con il piglio giusto, decisi a riscattare il passo falso arrivato con i bavaresi.

Il primo quarto è un monologo dei padroni di casa, che si spingono addirittura sul +16 dopo dieci minuti effettivi di gioco. Prima dell’intervallo lungo però gli ospiti si destano dal torpore iniziale, andando al riposo sul -7. Nella ripresa comincia un’altra partita, con lo Zalgiris che rosicchia altri due punti all’Olimpia Milano, che nel finale riesce a difendersi con le unghie e con i denti, portando a casa la vittoria con il risultato di 85-81.

