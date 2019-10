Eurolega – L’Olimpia Milano ribalta l’Alba Berlino: fantastico poker per la squadra di Ettore Messina

Che spettacolo l’Olimpia Milano: poker speciale in Eurolega per i ragazzi di Ettore Messina

Ancora una vittoria in Eurolega per l’Olimpia Milano: i ragazzi di Ettore Messina hanno conquistato oggi un altro trionfo, battendo con un bella rimonta l’Alba Berlino in trasferta per 81-78. Decisivi sono stati Nedovic, rientrato la scorsa settimana da un’oerazione al menisco, con tre triple nell’ultimo quarto, Scola, a referto con 14 punti e 6 rimbalzi e Rodriguez.

Non solo l’Olimpia Milano: sorridono anche il Khimki e l’Anadolu Efes, che hanno rispettivamente mandato al tappeto il Panathinaikos, per 103-86 e la Stella Rossa per 85-70.

