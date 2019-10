Dramma Emiliano Sala, il Cardiff non vuole pagare il Nantes: “il trasferimento non è mai stato completato”

Il club gallese non ha nessuna intenzione di versare sei milioni di euro nelle casse del Nantes per il trasferimento di Emiliano Sala, pronto il ricorso al CAS

La Fifa ha ordinato negli scorsi giorni al Cardiff di pagare al Nantes la prima rata del trasferimento di Emiliano Sala, deceduto in seguito ad un incidente aereo avvenuto nel Canale della Manica.

Una decisione che ha spiazzato il club gallese, deciso a non sborsare quei soldi e a presentare appello alla Corte di arbitrato per lo sport: “rimane la prova evidente che l’accordo di trasferimento non è mai stato completato in conformità con i requisiti contrattuali che sono stati richiesti da Nantes, rendendolo così nullo” sostiene il Cardiff in una nota. “Ci appelleremo alla CAS per ottenere una decisione che tenga conto di tutte le informazioni contrattuali pertinenti e fornisca chiarezza sulla situazione giuridica tra i nostri due club“.

