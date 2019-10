Elia Viviani Re dell’Eliminazione! Il ‘Profeta’ è campione d’Europa ad Apeldoorn

Elia Viviani è campione d’Europa nell’Eliminazione: gli Europei di ciclismo su pista ad Apeldoorn iniziano col botto per l’Italia

Sono iniziati oggi ad Apeldoorn gli Europei di ciclismo su pista! Se per quanto riguarda le donne, Martina Fidanza non è riuscita a salire sul podio nello scratch femminile, nella gara ad eliminazione maschile arriva il primo squillo azzurro. Elia Viviani regala all’Italia la prima medaglia europea, quella più preziosa! Elia Viviani è il re dell’eliminazione: il ‘Profeta’, con grande tattica, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria finale. L’azzurro è riuscito a restare tra i migliori per poi, nel finale ‘ingannare’ Coquard, facendolo partire per poi però essere rimontato dal campione olimpico.

Al termine di una stagione brillante su strada, Viviani si conferma super anche in pista, regalando all’Italia un oro brillantissimo.

