eFootball PES 2020 – Dopo la Juventus, arriva anche la Serie B: tutte le 20 squadre con licenza originale

Accordo fra Konami e Lega B per le licenze ufficiali Serie B 2019/2020: il campionato cadetto italiano sarà esclusiva PES

In occasione del suo 90° anniversario, la Serie B italiana stringe un importante accordo di partnership videoludica. Konami Digital Entertainment B.V e Lega di B hanno annunciato l’accordo per le licenze ufficiali della Serie B 2019/2020 in esclusiva per eFootball PES 2020. Dopo aver ‘sottratto’ la Juventus al rivale FIFA, PES dunque sarà l’unico gioco a poter disporre di kit, stemmi, trofeo e nomi reali delle squadre del campionato cadesso italiano. Le novità verranno aggiunte su PC e Console il prossimo 24 ottobre.

Mauro Balata, presidente della Lega B, si è detto soddisfatto dell’accordo: “momento importante per la diffusione del brand Serie B nel mondo, occasione unica per avvicinare nuovi giovani tifosi che attraverso eFootball PES 2020 possono coltivare la passione per la loro squadra o appassionarsi a questo meraviglioso e sempre incerto campionato. I numeri parlano chiaro, milioni di gamer soprattutto giovani chiedono di restare vicino ai club anche davanti a una console e l’accordo con Konami va proprio in questa direzione“.

