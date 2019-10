Dybala non basta alla Juventus: il Lecce ferma i bianconeri al “Via del Mare”, a rischio la vetta della classifica

Solo un punto per la Juventus: il Lecce ferma i bianconeri con un pareggio, a rischio il primato in classifica

Arriva una battuta d’arresto per la Juventus allo Stadio “Via del Mare”: i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nell’anticipo di oggi pomeriggio della nona giornata di Serie A contro il Lecce. Alla Juventus non è bastato Dybala, che ha portato la sua squadra in vantaggio grazie ad una rete segnata su rigore al 50′, ma Mancosu ha pareggiato presto i conti, 6 minuti dopo, con un altro rigore. La Juventus di Sarri non è riuscita a cambiare poi il risultato del match, dovendosi accontentare di un unico punto, che porta i bianconeri a quota 23 a +2 dall’Inter, che questo pomeriggio sfida il Parma e può ambire a riprendersi la vetta della classifica.

