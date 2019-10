David Schumacher trionfa al Mugello: il nipote di Michael vince il penultimo round del Formula Regional European Championship

David Schumacher vince la gara del Mugello, penultimo appuntamento del Formula Regional European Championship

Schumacher domina la gara del Mugello e vince. Una frase già sentita molte volte in passato, ma che fa sempre un certo effetto. A trionfare non è il grande Michael, ma il nipote David Schumacher, figlio dell’ex pilota Ralf. Il giovane pilota tedesco si è aggiudicato la gara del Mugello, penultimo round del Formula Regional European Championship, campionato internazionale organizzato da Aci Sport con vetture di Formula 3.

“Ieri siamo stati sfortunati – ha spiegato il tedesco a fine gara – perchè il team ha preso una penalità per una procedura errata prima della partenza, ma oggi il nostro gruppo ha fatto un gran bel lavoro. La gara è stata dura, ma sono molto contento del risultato“. Nonostante questa sia stata la sua quarta vittoria in campionato, il titolo 2019 è andato a Frederick Vesti (Prema): “all’inizio della stagione il mio team, Us Racing, aveva solo una vettura, la mia, mentre la Prema ne aveva ben tre – ha dichiarato Schumacher -. C’è voluto un po’ per recuperare il gap, ma a fine campionato ce l’abbiamo fatta“.

