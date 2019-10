Dani Alves, che paura in Brasile: attaccato in campo da uno sciame di vespe! [VIDEO]

Paura in Brasile per Dani Alves: l’ex terzino della Juventus è stato attaccato da uno sciame di vespe durante San Paolo-Fortaleza

Brutta disavventura per Dani Alves. L’ex terzino di Barcellona e Juventus, tornato in Brasile per vestire la maglia del San Paolo, è stato attaccato in campo da uno sciame di vespe! Durante la partita contro il Fortaleza, il gioco è stato sospeso a causa di un’invasione dei fastidiosi insetti che hanno preso di mira diversi giocatori, fra i quali anche los tesso Dani Alves. Fortunatamente, il difensore Jackson è stato così coraggioso da prendere la bandierina del calcio d’angolo, sulla quale si erano poggiati gli insetti, all’ontanadola dal campo da gioco e consentendo la ripresa del match.

JACKSON: O HERÓI! O jogo entre São Paulo e Fortaleza foi paralisado por conta de um ENXAME DE VESPAS. Dani Alves chegou a ser picado e o jogo só voltou porque o zagueiro mostrou coragem e tirou os bichos do campo. Que momento! 😂 pic.twitter.com/4paVuq5Lqr — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) October 5, 2019

