Curling – Masters Champery 2019 – L’Italia si ferma in semifinale, azzurri sconfitti dalla formazione olandese

Grande percorso per l’Italia maschile nel week-end di gare al Masters Champery 2019, in Svizzera, torneo del World Curling Tour. La formazione azzurra guidata dall’allenatore Claudio Pescia e composta da Joel Retornaz (Sporting Club Pinerolo), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Simone Gonin (Sporting Club Pinerolo) si è fermata solo in semifinale dopo cinque successi in fila tra girone iniziale e quarti di finale. Il team tricolore ha superato dapprima la Svezia di Edin per 8-6, quindi la formazione svizzera guidata da Iseli per 7-2, la squadra norvegese di Ramsfjell per 6-4 e gli inglesi dello skip Reed per 7-1. Una sequela di risultati positivi che sono valsi a Retornaz e compagni il primo posto nel girone A: da lì lo scontro ai quarti di finale con gli elvetici dello skip Lottenbach, sconfitti 8-2, quindi il k.o. in semifinale per 5-3 contro gli olandesi di Van Dorp, poi campioni.

“Ci siamo spinti in semifinale in un torneo di altissimo livello e ne siamo soddisfatti – le parole dello skip azzurro Joel Retornaz -. Resta un po’ di rammarico perché nell’ultimo match abbiamo avuto occasioni che non siamo stati bravi a sfruttare ma stiamo facendo un bel percorso e stiamo lavorando bene in vista degli Europei“. Proprio la rassegna continentale di Helsingborg, in programma in Svezia da metà novembre, rappresenta il primo grande obiettivo della stagione tricolore. Intanto ad Aberdeen, in Scozia, la nazionale italiana rappresentata dal Team Fireblock e composta da Sara Aliberti, Julien Genre, Fabio Sola e Denise Pimpini ha chiuso i Campionati del Mondo Mixed con 4 vittorie e 3 sconfitte,senza purtroppo riuscire a superare la prima fase a gironi.

