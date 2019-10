Cristiano Ronaldo il migliore di sempre, Mendes non ha dubbi: “supererà Pelè come miglior marcatore”

L’agente portoghese si è detto convinto del fatto che CR7 supererà il record di gol di Pelè, tagliando questo traguardo con la maglia della Juventus

Jorge Mendes non sembra nutrire dubbi sul fatto che Cristiano Ronaldo sia il miglior giocatore della storia del calcio, più dei miti del passato.

Una convinzione che l’agente portoghese ha espresso ai microfoni di Tuttosport, sottolineando come anche il record di gol di Pelè sia destinato a cadere al cospetto di CR7: “i numeri non mentono e illuminano il modo schiacciante in cui Cristiano Ronaldo frantuma i record, che lo elevano alla categoria del miglior giocatore nella storia del calcio e con una grande differenza rispetto al secondo, per tutto quello che ha ottenuto al servizio dei diversi club che ha rappresentato, sia in Inghilterra o in Spagna o ora in Italia, ma anche con la Nazionale portoghese. E il fatto è che con Cristiano Ronaldo, il Portogallo ha già giocato tre finali, vincendone due. Cristiano ha raggiunto il notevole traguardo dei 700 goal, ma non ho dubbi che supererà Pelé come miglior marcatore nella storia del calcio e lo farà con la Juventus. Dopo tutto, 68 goal per questo straordinario Cristiano Ronaldo non sono molti, no? Anche perché sono convinto che il meglio deve ancora venire

