Coppa del Mondo di Rugby – Sui social la FOTO shock: arbitro espelle Vahaamahina e poi se la ride con i tifosi gallesi

Jaco Peyper nei guai: l’arbitro sudafricano immortalato in mezzo a tifosi gallesi dopo la sfida tra Galles e Francia

Davvero incredibile quanto accaduto in Giappone dopo la sfida valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby tra Francia e Galles. I francesi sonos tati eliminati dai rivali gallesi col punteggio di 20-10, perdendo un uomo per espulsione, Sebastien Vahaamahina per una gomitata all’avversario Wainwright. A fare scalpore è la foto che circola sul web da diverse ore, nella quale Jaco Peyper, arbitro sudafricano che ha espulso il rugbista francese, mima il gesto della gomitata in mezzo ad un gruppo di tifosi gallesi.

La World Rugby ha dunque aperto un’inchiesta per “stabilire i fatti“. “World Rugby è al corrente di una foto che circola sui social network in cui Jaco Peyper si è fatto riprendere in mezzo a un gruppo di tifosi del Galles dopo il quarto di finale Galles-Francia. Sarebbe fuori luogo fare altri commenti mentre stiamo ancora appurando i fatti“, si legge nella nota della Federazione. “Se la foto è vera, sranno necessarie spiegazioni“, ha fatto sapere il vicepresidente della Federazione Rugby francese.

