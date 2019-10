Coppa del Mondo di Rugby 2019 – L’Italia si prepara alla sfida col Sudafrica, le sensazioni di Zani: “sarà una partita molto dura”

Venerdì la sfida tra Sudafrica e Italia in Coppa del Mondo di Rugby 2019: Federico Zani pronto alla battaglia

Nuova giornata di lavoro tra campo e palestra per la Nazionale Italiana Rugby che prosegue la preparazione alla sfida contro il Sudafrica in calendario venerdì 4 ottobre alle 18.45 locali (11.45 italiane) allo Shizuoka Stadium Ecopa, partita valida per la terza giornata del Girone B alla Rugby World Cup che sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

“Sarà una partita molto dura – ha commentato Federico Zani – che stiamo preparando nel migliore dei modi. Il Sudafrica è una squadra molto fisica che già nella prima giornata ha mostrato le proprie qualità nonostante la sconfitta contro gli All Blacks. L’attenzione dovrà essere molto alta dall’inizio alla fine della partita cercando di non concedere nulla: contro questo tipo di squadre ogni errore potrebbe incidere sul match”.

“All’esordio contro la Namibia eravamo un po’ contratti: molti erano al primo Mondiale e la tensione si sentiva. Siamo riusciti ugualmente a portare a casa l’obiettivo prefissato. Contro il Canada è andata a scemare la tensione e abbiamo iniziato ad avere più confidenza nei nostri mezzi riuscendo a giocare un buon rugby divertendoci in campo. La mia meta? E’ un sogno esordire ad un mondiale segnando, è il coronamento dei tanti sacrifici fatti. Sono arrivato all’alto livello un po’ dopo rispetto alla tabella di marcia dei miei compagni. Serve una mentalità forte, non arrendersi mai e puntare sempre in alto per raggiungere risultati importanti” ha concluso Zani.

“La partita contro il Sudafrica rappresenta uno step molto importante nel nostro cammino nel Girone. Avevamo un primo obiettivo che è stato raggiunto – ha dichiarato Guglielmo Palazzani – ora ne abbiamo un secondo più grande contro una squadra molto forte fisicamente. La nostra preparazione è minuziosa e ogni dettaglio sarà importante nella partita di venerdì”.

“Il mio secondo Mondiale? E’ un grande orgoglio per me essere qui e rappresentare il mio paese in una delle competizioni sportive più importanti al Mondo. Avere poi qui in Giappone un grande tifoso come mio padre, che seguirà tutte le nostre partite, per me è uno stimolo in più. Il sostegno dentro e fuori dal campo è una componente fondamentale nel rugby” ha concluso il mediano di mischia di Italrugby e Zebre.

Nel pomeriggio odierno una rappresentanza dell’Italrugby guidata da Giulio Bisegni, Jayden Hayward e Tommaso Benvenuti è stata accolta da un nutrito gruppo di tifosi ad un Macron Store in un centro commerciale adiacente il quartier generale degli Azzurri a Shizuoka, confermando il grande feeling tra il popolo giapponese e la Nazionale Italiana.

Mercoledì 2 ottobre alle 14 locali (7 italiane) è in programma la conferenza stampa dove Conor O’Shea annuncerà la formazione che affronterà il Sudafrica venerdì prossimo.

