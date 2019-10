Coppa del Mondo di rugby 2019 – All Blacks eliminati, Nuova Zelanda nel baratro: “è la fine del mondo”

Grossa delusione per la Nuova Zelanda dopo la sconfitta degli All Blacks in Coppa del Mondo di Rugby 2019: le reazioni di giornali e tifosi

Storica impresa dell’Inghilterra in Coppa del Mondo di Rugby 2019: i ragazzi di Eddie Jones hanno sconfitto i campioni del mondo in carica della Nuova Zelanda. Gli All Blacks sono stati detronizzati, incassando la prima sconfitta dopo 33 vittorie consecutive. Imbattuti dal 2007, i neozelandesi adesso non possono far altro che accettare il ko, ma in Nuova Zelanda si vive adesso un momento ‘tragico’ sportivo.

“E’ la fine del mondo”, silegge nell’edizione oline del quotidiano New Zealand Herald. Sui social sono tanti i tifosi neozelandesi che manifestano tutta la loro delusione: “sembravano la mia vecchia macchina: gli funziona solo la marcia indietro e per andare in temperatura ci mette 80 minuti…“, ha scritto uno di loro dopo aver visto svanire il sogno del terzo titolo iridato consecutivo.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE