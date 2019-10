Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Danilo Fischetti verso gli All Blacks: “ero sul divano quando è arrivata la chiamata”

Dall’MVP nel Top12 alla Coppa del Mondo di Rugby 2019: il percorso di Danilo Fischetti verso gli All Blacks

Giornata di riposo per la Nazionale Italiana Rugby che ha approfittato della giornata libera da impegni sportivi per visitare la citta di Nagoya e recuperare energie in vista del quarto incontro del Girone B alla Rugby World Cup 2019 in calendario sabato 12 ottobre alle 13.45 locali (6.45 italiane) contro gli All Blacks Campioni del Mondo in carica al Toyota City Stadium, partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 con telecronaca di Andrea Fusco e commento tecnico di Andrea Gritti.

Nella rosa Azzurra due i volti nuovi che in questa settimana hanno raggiunto la squadra guidata da Conor O’Shea per la preparazione alla partita contro la Nuova Zelanda: Giosuè Zilocchi – pilone destro con 2 caps con l’Italia – e Danilo Fischetti, esordiente assoluto ma che ha già assaporare il clima del raduno dell’Italrugby nella settimana di avvicinamento alla partita contro l’Irlanda nel Test Match giocato a Chicago il 3 novembre 2018.

Un percorso, quello di Fischetti, che in un anno ha conosciuto varie tappe importanti. Dopo tutta la trafila delle Nazionali Giovanili Azzurre – dove con la maglia dell’Under 20 è stato protagonista contribuendo all’ottavo posto conquistato nel 2018 nel Mondiale di categoria in Francia – il pilone sinistro approda a Calvisano dove inizia un nuovo step della sua carriera: sotto la guida di Massimo Brunello si laurea campione d’Italia con i gialloneri e conquista il premio come Miglior Giocatore del Peroni TOP12.

“Sono stato convocato in Nazionale a Novembre e spero di poter farne parte in pianta stabile in futuro. Dal mio punto di vista continuerò a lavorare cercando di raggiungere risultati sempre più importanti con il mio club. Il premio di MVP per me è un punto di partenza in vista del futuro” aveva dichiarato il pilone romano a maggio, dopo aver ritirato il premio, e che ora potrebbe collezionare il suo primo cap in Nazionale contro i Campioni del Mondo in carica nella terza competizione sportiva più seguita.

“E’ davvero un sogno poter essere qui. Ero sul divano a casa mia quando è arrivata la chiamata per la convocazione al Mondiale – ha dichiarato Danilo Fischetti – e stentavo a crederci. Da bambino ho sempre immaginato di poter giocare in questa competizione e ora darò il 100% per aiutare i miei compagni in vista del prossimo impegno”.

“Questo è il coronamento di tanti sacrifici fatti e che continuerò a fare per migliorarmi. So che a casa mia ora guarderanno ancora con più interessa la partita di sabato: dentro e fuori dal campo il sostegno è una componente importante” ha concluso il pilone azzurro.

Nella giornata di domani alle 13.45 verrà annunciata via comunicato stampa la formazione dell’Italia che affronterà la Nuova Zelanda, mentre alle 14 è in programma la consueta conferenza che coinvolgerà Conor O’Shea e il capitano Azzurro.

