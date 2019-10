Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Impresa storica dell’Inghilterra, All Blacks detronizzati! In finale ci vanno i ragazzi di Eddie Jones

Che spettacolo in Coppa del Mondo di Rugby: All Blacks eliminati, in finale ci va l’Inghilterra di Eddie Jones

Clamoroso in Coppa del Mondo di Rugby 2019: i campioni in carica della Nuova Zelanda sono stati eliminati in semifinale. Gli All Blacks non potranno dunque difendere il titolo, dopo una lunghissima serie di vittorie in Coppa del Mondo, 33, imbattuti dal 2007. A festeggiare e gioire per la favolosa impresa sono gli inglesi che hanno sconfitto i rivali per 19-7.

L’Inghilterra è stata padrona in campo sin dal primo tempo, grazie alle ottime prestazioni di Tuilagi, Farrel e Ford, che hanno portato il XV inglese alla pausa con un vantaggio di 10-0. Gli inglesi hanno quindi poi gestito il vantaggio impedendo agli All Blacks di rimontare. Sconfitta amara per la Nuova Zelanda, campione del mondo da due edizioni, mentre festeggiano per la storica impresa i ragazzi di Eddie Jones, che ora attendono di scoprire chi tra Sudafrica e Galles sarà la loro rivale in finale.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE