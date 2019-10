Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Italia-All Blacks annullata, O’Shea dalla parte di Parisse: “i miei ragazzi avrebbero meritato di chiudere giocando la partita”

O’Shea non nasconde il suo disappuonto dopo la cancellazione della sfida di Coppa del Mondo di Rugby 2019 tra Italia e All Blacks

Questa mattina gli appassionati italiani del rugby si sono svegliati con una notizia che li lascia con l’amaro in bocca: la sfida tra Italia e All Blacks valida per il quarto turno della Coppa del Mondo di Rugby 2019 è stata annullata per via del tifone Hagibis.

Se in molti hanno accettato la decisione, c’è chi non ha paura di esprimere il suo giudizio contrastante. Stiamo parlando di O’Shea, ct azzurro, che dopo Parisse non ha nascosto il suo disappounto: “è stato orribile apprendere a fine allenamento che non si sarebbe giocato. Non dico che avremmo battuto gli All Blacks, ma volevamo chiudere il nostro torneo sul campo. E’ un grandissimo dispiacere, specialmente se penso a Leo a tutto quello che ha fatto per recuperare dal grave infortunio e giocare almeno un’ultima partita. Questi ragazzi hanno dato la vita per il rugby italiano e avrebbero meritato di chiudere giocando la partita, non alla fine di un allenamento”.

