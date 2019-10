Coppa Libertadores – Il Superclasico al Boca Juniors, ma il River Plate vola in finale

Il Boca Juniors trionfa nella semifinale di ritorno della Coppa Libertadores, ma in finale ci va il River Plate

Serata amara per il Boca Juniors di De Rossi: gli Xeneizes hanno trionfato, stanotte, col punteggio di 1-0, nella semifinale di ritorno della Coppa Libertadores contro il River Plate. Il successo nella partita di stanotte della Champions League sudamericana non è però sufficiente al Boca per staccare il pass per la finale.

I gialloblu infatti non sono riusciti a ribaltare lo 0-2 subito al Monumental nel match d’andata e quindi a volare in finale è il River Plate, per il secondo anno consecutivo. I campioni in carica sfideranno una tra Flamengo e Gemio.

