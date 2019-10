Coppa del Mondo Rugby 2019 – Italia, fallo shock e rosso a Lovotti! O’Shea: “ha ucciso la partita!” [VIDEO]

Espulsione per Andrea Lovotti durante Sudafrica-Italia: il fallo dell’azzurro, a gioco fermo, è clamoroso. Il ct O’Shea non le manda a dire nel post gara

Netta sconfitta per l’Italia nella terza partita della Coppa del Mondo di Rugby 2019. Gli azzurri sono stati battuti dal Sudafrica 49-3, complice l’inferiorità numerica dovuta al cartellino rosso rimediato da Andrea Lovotti. Il giocatore azzurro ha steso Vermeulen a gioco fermo, rimediando l’espulsione diretta.

Nel post gara il CT O’Shea ha dichiarato: “sono distrutto, per i ragazzi e per tutta la squadra. Il Sudafrica è stato più forte. Sapevamo che per vincere tutto sarebbe dovuto andare per il meglio per noi e sul 17-3, in avvio di ripresa, avremmo potuto porre loro qualche dubbio se avessimo segnato. Il cartellino rosso a Lovotti ha ucciso la gara. Non so cosa sia passato per la testa di Andrea ma so che è devastato per quanto è accaduto“.

Dangerous tip tackle from @Federugby Lovotti and Quaglio on @Springboks Vermeulen. Vermeulen came down hard on his shoulder. Seen receiving ice on top of shoulder after suggestive of AC injury. Lovotti off with #redcard #RWC2019 #RSAvITA pic.twitter.com/sqhr5E8Jys — Rugby World Cup Physio (@RugbyWCPhysio) October 4, 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE