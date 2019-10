Coppa Davis – La Spagna nelle mani di Rafa Nadal: il campione maiorchino nominato capitano della ‘Roja’

Rafa Nadal nominato capitano della Spagna per la Coppa Davis 2019: il campione maiorchino guiderà la ‘Roja’ nel torneo di casa

La prima Coppa Davis con il nuovo format, in scena dal prossimo 18 novembre sulla Caja Magica di Madrid, non potrà che avere nella Spagna, padrona di casa, una delle formazioni maggiormente sotto i riflettori. Il capitano della ‘Roja’ sarà Rafa Nadal, attuale numero 2 del ranking ATP, chiamato a guidare i compagni Roberto Bautista, Pablo Carreno, Feliciano Lopez e Marcel Granollers scelti dall’allenatore Sergi Bruguera. Il 19 volte campione Slam è attualmente a riposo per un problema al polso, ma conta di essere al meglio per l’appuntamento con la sua nazionale: le possibilità di vittoria della Spagna, davanti al proprio pubblico, passano essenzialmente da lui.

