Coppa Davis – Scintille Federer-Piquè: lo svizzero non le manda a dire al calciatore, la risposta dello spagnolo è pungente

La nuova Coppa Davis, trasformata in un mondiale di tennis a squadra dal gruppo Kosmos, guidato dal calciatore Piquè, non ha riscosso molto successo tra i tennisti. In tanti, infatti, si sono schierati contro questo nuovo campionato, senza paura di mostrare tutto il loro disappunto nei confronti dell’idea del calciatore spagnolo.

Di recente, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sembra ci sia stato un battibecco tramite i giornali proprio tra Piquè e Federer.

“Non conosco Piquè, quindi non so su cosa io e lui dovremmo lavorare assieme”, ha dichiarato lo svizzero. “Deve avere problemi di comunicazione con il suo agente, perchè ci abbiamo parlato e lui ci ha detto che Federer era aperto alla possibilità di giocare la Davis, a patto che lo invitassimo formalmente. E noi lo abbiamo fatto. Probabilmente lui e il suo agente non si parlano molto…”, ha risposto Piquè.

