Coppa Davis – I convocati dell’Italia: Fognini e Berrettini la coppia d’oro, ma c’è un’esclusione eccellente

L’Italia ha diramato le convocazioni per la Coppa Davis 2020: Fognini e Berrettini gli alfieri del team azzurro, resta a casa il giovane Sinner

Come previsto dal regolamento della nuova Coppa Davis, tutte le nazioni partecipanti sono tenute a diramare la lista dei convocati per il torneo 4 settimane prima dell’evento. Il capitano azzurro, Corrado Barazzutti, ha dunque reso noti i 5 azzurri che dal 18 al 24 novembre proveranno a portare a casa la Coppa Davis 2019. I due big del gruppo sono senza dubbio Fabio Fognini e Matteo Berrettini, rispettivamente numero 12 e numero 11 della classifica ATP. Confermata la presenza dell’esperto Andreas Seppi e di Simone Bolelli sempre utile nel doppio. L’ultimo slot è stato occupato da Lorenzo Sonego, ritenuto più ‘pronto’ dell’altro giovane talento azzurro, Jannik Sinner che avrà modo in futuro di difendere i colori dell’Italia.

