Copa Libertadores, il Flamengo vince e raggiunge il River Plate in finale: asfaltato il Gremio grazie ad un super Gabigol

Nella semifinale tutta brasiliana, il Fla si impone 5-0 contro il Gremio grazie alla super prestazione di Gabigol

La finale di Copa Libertadores sarà River Plate-Flamengo, questo l’esito delle due semifinali che hanno sancito l’eliminazione rispettivamente di Boca Juniors e Gremio. Dopo il big match della Bombonera di due giorni fa, il Fla non lascia scampo ai connazionali rifilandogli ben cinque gol, sfruttando appieno un Gabigol in serata di grazia. Il giocatore ancora di proprietà dell’Inter prima mette lo zampino nel primo gol di Bruno Henrique, poi sigla una doppietta seguita dalle marcature di Pablo Mari e Rodrigo Caio. Finale in programma a Santiago del Cile, con tutte le preoccupazioni del caso per le rivolte scoppiate in Cile.

