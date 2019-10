Ãˆ nata una stella! Coco Gauff vince il primo torneo della carriera a 15 anni: sconfitta Ostapenko nella finale di Linz

Coco Gauff vince il primo torneo della sua giovanissima carriera: la 15enne americana trionfa al terzo set sulla ex campionessa Roland Garros Jelena Ostapenko

Era solo questione di tempo, settimane, tornei. Prima o poi il primo titolo sarebbe arrivato e avrebbe segnato l’inizio di una carriera che sembra avere le carte in regola per essere entusiasmante e vincente. A soli 15 anni, Coco Gauff ha vinto il suo primo torneo della carriera. La giovanissima stella del tennis americano, inevitabilmente paragonata in quanto a precocità, aspetto e talento alle sorelle Williams, ha vinto la finale del WTA di Linz, concludendo una settimana ricca di soddisfazioni che le ha aperto le porte della top 100 WTA.

Finale tutt’altro che semplice contro Jelena Ostapenko, ex campionessa Roland Garros, probabilmente nella sua miglior versione del 2019. La numero 70 del mondo paga un primo set complicato, come già accaduto in semifinale contro Alexandrova (6-1), finendo sotto 4-1 e arrendendosi al definitivo 6-3. La scossa arriva nel secondo set con un perentorio 1-6 frutto di 3 break arrivati al secondo, quarto e sesto game. Decisivo il terzo set nel quale Coco Gauff resta mentalmente in partita, gioca in maniera quasi perfetta e stronca sul nascere la rimonta dell’avversaria con un netto 6-2, capitalizzando la terza palla break utile dopo le prime due fallite sul 5-1 al sesto game.

