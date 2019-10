Ciclismo – La clamorosa rivelazione: Vincenzo Nibali in ospedale a settembre, terapia del dolore per il siciliano

Vincenzo Nibali in ospedale a settembre per una terapia del dolore

La notizia è stata diffusa solo oggi, dalla Asl 1 Abruzzo: Vincenzo Nibali, lo scorso 20 settembre, si è sottoposto ad un trattamento del dolore all’ospedale dell’Aquila. Il ciclista siciliano si è recato nell’ambulatorio del San Salvatore nel massimo riserbo per sottoporsi al trattamento atalgico, di circa 15 minuti, accompagnato dal medico Magni della Bahrain Merida. Lo Squalo dello Stretto è salito in sella alla sua bici poco dopo il trattamento per testarne gli effetti e tornerà in ospedale per proseguire il ciclo.

