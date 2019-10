Ciclismo – Trek Grand Opening: inaugurata la nuova sede italiana con un grande evento pieno di stelle

Inaugurata la nuova sede della Trek Bicycle in Italia: a Bergamo presenti il neo campione del mondo Mads Pedersen, al fianco degli ex professionisti Alberto Contador, Ivan Basso e Paola Pezzo, oltre ai giovani Giulio Ciccone e Letizia Paternoster

È stata inaugurata nella serata di ieri la nuova sede della filiale italiana di Trek Bicycle: la più grande azienda americana di biciclette, che conta un fatturato globale annuale di oltre un miliardo di Euro e 17 sedi nel mondo, ha scelto Bergamo come location per sviluppare le proprie strategie nel Bel Paese.

“La nostra nuova sede rappresenta non un traguardo, bensì un punto di partenza per nuovi obiettivi che il mercato ci impone, e Bergamo rappresenta un punto strategico per tradizione e passione verso il ciclismo in Italia – afferma Davide Brambilla, amministratore delegato di Trek Italia – e la festa che abbiamo voluto organizzare per l’inaugurazione della nostra nuova sede celebra proprio tutta la nostra storia e amore per la bicicletta“.

Il Grand Opening si è svolto di fronte a un parterre de rois degno delle grandi occasioni: atleti e campionissimi di ieri e di oggi hanno voluto prendere parte all’evento, tra cui Ivan Basso, Alberto Contador e anche il neo campione del mondo di ciclismo Mads Pedersen, atleta del team Trek Segafredo.

Il pubblico presente nella serata di Bergamo si è esaltato per la presenza del fresco campione iridato, il danese Mads Pedersen: “sono particolarmente felice di essere qui stasera la bicicletta è uno dei primi desideri di un bambino e io non solo sono riuscito a farla diventare il mio lavoro, ma in sella a una Trek ho anche vinto il titolo mondiale” ha dichiarato il neo campione del mondo che, prima di lasciare il palco, ha voluto regalare al numero uno di Trek Italia la sua prima maglia iridata autografata.

I tre campioni sono stati accompagnati da altri illustri “colleghi”. Il team Trek -Segafredo, infatti, è stato rappresentato, insieme al team manager Luca Guercilena, anche da Giulio Ciccone, Gianluca Brambilla, Julien Bernard, Niklas Eg, Michael Gogl, Bauke Mollema, Toms Skujins, Peter Stetina e dalla campionessa europea U23 Letizia Paternoster. Ai professionisti della strada si sono poi aggiunti la bi-campionessa olimpica di mountain bike Paola Pezzo che ha lanciato Samuele Porro, recente bronzo ai mondiali marathon, portacolori del team di mountain bike Trek Selle San Marco con Damiano Ferraro, Fabian Rabensteiner, Michele Casagrande e Gioele De Cosmo.

