Ciclismo su pista, Minsk ospita la prima tappa di CdM del challenge UCI: la lista degli azzurri convocati

La prima prova del challenge UCI inizia oggi con le qualifiche dei quartetti: Consonni, Ganna, Lamon e Plebani tra gli uomini; Alzini, Balsamo, Cavalli, Guazzini e Paternoster tra le donne

Archiviati gli Europei Elite con 5 medaglie azzurre, l’Italia della pista continua il suo cammino verso Tokyo 2020 con la prima delle sei prove di Coppa del Mondo del challenge UCI in programma da venerdì 1 a domenica 3 novembre al velodromo di Minsk. Oggi, giovedì 31 ottobre, a partire dalle ore 17.00 (ora locale, le 15 in Italia) le qualifiche del quartetto uomini e donne. Il CT Salvoldi sceglierà le titolari per le qualifiche tra le cinque che compongono da tempo il gruppo di riferimento: Alzini, Balsamo, Cavalli, Guazzini e Paternoster. Il CT Villa schiererà Consonni, Ganna, Lamon e Plebani. Ricordiamo che il regolamento permette di effettuare cambiamenti dei titolari indicati fino ad un’ora prima della prova.

Di seguito gli Azzurri impegnati a Minsk

Nazionale Donne – discipline in cui sono iscritte le azzurre

ALZINI MARTINA BIGLA TEAM – Inseguimento a squadre

BALSAMO ELISA G.S. FIAMME ORO – Inseguimento a squadre, Madison, Omnium

CAVALLI MARTA G.S. FIAMME ORO – Inseguimento a squadre

CONFALONIERI MARIA GIULIA G.S. FIAMME ORO – Corsa a Punti, Madison

FIDANZA MARTINA G.S. FIAMME ORO – Team Sprint, Scratch

GUAZZINI VITTORIA G.S. FIAMME ORO – Inseguimento a squadre

PATERNOSTER LETIZIA G.S. FIAMME AZZURRE – Inseguimento a squadre, Madison, Omnium

VECE MIRIAM VALCAR CYLANCE CYCLING, Sprint e Team Sprint

Nazionale Uomini – discipline in cui sono iscritti gli azzurri

BERTAZZO LIAM NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM – Inseguimento a squadre (riserva), Corsa a punti

CECI FRANCESCO G.S. FIAMME AZZURRE – Keirin

CONSONNI SIMONE UAE TEAM EMIRATES – Inseguimento a squadre, Madison, Omnium

GANNA FILIPPO TEAM INEOS – Inseguimento a squadre,

LAMON FRANCESCO G.S. FIAMME AZZURRE – Inseguimento a squadre, Madison

PLEBANI DAVIDE ARVEDI CYCLING ASD – Inseguimento a squadre, Inseguimento individuale

SCARTEZZINI MICHELE G.S. FIAMME AZZURRE – Corsa a punti, Scratch, Inseguimento Individuale

VIVIANI ELIA DECEUNINCK – QUICK STEP – Omnium, Madison

PROGRAMMA DELLE FINALI

Venerdì 1 Novembre:

Inseguimento a squadre Donne

Corsa a punti Uomini

Inseguimento a squadre Uomini

Velocità Olimpica Donnei

Corsa a punti Donne

Velocità Olimpica Uomini

Scratch Donne

Sabato 2 novembre

Scratch Uomini

Americana donne

Keirin Uomini

Velocità Donne

Omnium Uomini

Domenica 3 novembre

Inseguimento individuale Uomini

Americana Uomini

Keirin Donne

Velocità Uomini

Omnium Donne

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE