Ciclismo – Verso Tokyo2020: 9 azzurri staccano il pass olimpico

Saranno 9 gli italiani del ciclismo su strada a volare alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Manca sempre meno ormai per le prossime Olimpiadi. Nonostante sembra sia passato pochissimo dai Giochi di Rio 2016, Tokyo 2020 è alle porte. L’Italia sogna in grande con tantissimi suoi campioni, in particolar modo conquelli del ciclismo, che regala sempre puro spettacolo.

La Federciclismo, proprio in ottica Olimpiadi, ha dichiarato che il ciclismo su strada azzurro ha ottenuto con certezza 9 carte olimpiche, secondo i criteri di qualificazione scaduti ieri. L’Italia dunque vola a Tokyo 2020 col massimo dei posti disponibili grazie ai suoi secondi piazzamenti nei ranking maschile e femminile.

