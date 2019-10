Ciclismo – Sonny Colbrelli si aggiudica il Gp Bruno Beghelli: il ciclista della Bahrain-Merida bissa il successo del 2015

Sonny Colbrelli trionfa in volata nel Gp Bruno Beghelli 2019: il ciclista della Bahrain Merida bissa il successo del 2015

Braccia al cielo per Sonny Colbrelli al termine del Gp Bruno Beghelli 2019. Il ciclista della Bahrain-Merida si è aggiudicato la classica in linea lunga 199 km, bissando il successo del 2015. Colbrelli ha vinto in volata nel corso di uno sprint a 7 davanti allo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar) e l’australiano Jack Haig (Mitchelton-Scott). Nella gara femminile, affermazione di Marta Bastianelli, in gara con la maglia della Nazionale, sulla campionessa d’Olanda Lorena Wiiebes (Parkotel Valkenburg) e sull’altra italiana Chiara Consonni (Valcar Cylance).

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE