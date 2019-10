Ciclismo – Problema fisico per Mads Pedersen: il campione del mondo lascia la Tre Valli Varesine

Mads Pedersen non riesce a completare la Tre Valli Varesine: il ciclista campione del mondo in carica si ferma per un problema fisico

La Tre Valli Varesine perde uno dei suoi più importanti protagonisti. La prestigiosa corsa del Trittico Lombardo, con partenza da Saranno e arrivo a Varese, non verrà completata da Mads Pedersen, campione del mondo in carica. Il ciclista della Trek Segafredo ha accuso un problema fisico dopo circa 3 ore di gara che, unito alla sua condizione non proprio perfetta a causa degli sforzi delle ultime settimane, lo ha costretto al ritiro, come comunicato via social dalla stessa Trek Segafredo.

