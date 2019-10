Ciclismo – Pozzovivo è tornato a casa, sui social un VIDEO per aggiornare i fan: “ci tenevo a dirvi come procede il recupero”

Domenico Pozzovivo aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni a poco più di due mesi dal terribile incidente in bici a Cosenza: le parole del ciclista italiano in un video pubblicato sui social

Sono passati oltre due mesi da quel terribile ed indimenticabile 12 agosto, giornata nella quale Domenico Pozzovivo è stato brutalmente investito mentre si allenava per le strade di Cosenza. Il ciclista della Bahrain Merida ha dovuto affrontre un lungo percorso tra interventi, cure e fisioterapia e ancora dovrà lavorare sodo per tornare al massimo della forma.

Il ciclista di Policoro ha iniziato la fisioterapia e ha voluto aggiornare i fan con un video sui social: “buongiorno a tutti, ci tenevo ad aggiornarvi su come procede il mio recupero, dopo un mese passato tra operazioni e cure in ospedale, mi sono affidato alle cure dell’istituto delle riabilitazioni RIBA di Torino, lì grazie alla supervisione del dottor Molino e al lavoro dei fisioterapisti sono riuscito ad effettuare un mese buono di lavoro in cui sono state eseguite tante sedute di fisioterapia che mi hanno permesso di ottenere già degli ottimi risultati. Il lavoro però non è ancora completato e ci vorrà ancora tanta pazienza e volontà, sono tornato a casa a Morcote, e continuo il alvoro riabilitativo a Lugano, sperando che i progressi che ci sono stati fino ad ora continuino e mi permettino prima possibile di tornare ad allenarmi su strada“.

