Ciclismo – Poulidor ricoverato, si aggravano le condizioni dell’ex campione: “non parla quasi piÃ¹”

Si aggravano le condizioni di Poulidor: l’ex campione di ciclismo ricoverato in ospedale

A pochi mesi dalla scomparsa di Felice Gimondi il mondo del ciclismo vive nuovi momenti di apprensione questa volta per un campione francese: Raymond Poulidor è infatti ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Saint-Leonard de Noblat. L’83enne, 8 volte sul podio del Tour, vincitore di una Sanremo e della Vuelta, soffriva di un edema polmonare, ma sembra che adesso siano emersi anche dei problemi cardiaci. “Non parla quasi più, risponde semplicemente si o no quando gli viene chiesto se ha mangiato o dormito, ovviamente sono molto preoccupata“, ha spiegato la moglie di Poulidor, nonno di Van der Poel.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE