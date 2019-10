Ciclismo – Peter Sagan verso il ritiro? Alla presentazione del Giro2020 la clamorosa affermazione: “ho sempre detto che…”

Petere Sagan apre ad un clamoroso ritiro? Le parole dello slovacco alla presentazione del Giro d’Italia 2020

Si è svolta ieri a Milano la presentazione della 103ª edizione del Giro d’Italia: agli tustudi Rai era presente anche Peter Sagan che ha annunciato che farà la sua prima apparizione alla Corsa Rosa. Sagan, a margine della presentazione, ha parlato dell’importanza di divertirsi, vista la ‘pesantezza’ dello sport: “come si entra nel tuo gruppo? Bisogna sapersi divertire. Il ciclismo è già uno sport duro“.

“Torno nei posti dove abitavo. Correre in Italia per me è speciale. Se ho prenotato qualche tappa? Sicuramente sarebbe bello vincere una di quelle vicine alla Slovacchia. Le prime due settimane sono belle, quando siamo in zona Treviso, Veneto. Lì è davvero come se fossi a casa. E’ molto emozionante questo Giro per me“, ha poi aggiunto prima di lasciare un velo di mistero riguardo il suo futuro con una battuta: “ho sempre detto che prima di finire la carriera avrei voluto fare il Giro d’Italia, magari dopo averlo fatto, mi ritiro…“

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE