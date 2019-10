Ciclismo – Peter Sagan al Giro d’Italia 2020? Sui social un interessante indizio [FOTO]

Peter Sagan pronto per un importantissimo annuncio: lo slovacco della Bora parteciperà al Giro d’Italia 2020?

Nonostante alcune indiscrezioni che sembrano aver anticipato il percorso del Giro d’Italia 2020, solo domani si saprà ufficialmente quali saranno le tappe e le terre che la Corsa Rosa percorrerà nella sua 103ª edizione. E’ già noto che si partirà da Budapest, il 9 maggio, ma non è ancora stato reso noto come proseguiranno i ciclisti in gara dopo le tappe ungheresi.

Domani, a partire dalle 16.50, si terrà agli studi Rai di Milano la presentazione del Giro 2020, alla quale parteciperà il campione in carica Richard Carapaz. C’è anche una novità sorprendente: domani sarà presente anche Peter Sagan, che potrebbe dunque essere pronto alla sua prima partecipazione al Giro. Le voci della presenza dello slovacco alla corsa rosa 2020 sono sempre più insistenti e Sagan ha lasciato oggi sui social un indizio che fa sognare tutti i suoi tifosi: “hey tu! Qualcosa di importante sarà annunciato domani!“, ha scritto. Considerando che domani ci sarà la presentazione del Giro 2020, tutto fa pensare che Sagan annuncerà la sua partecipazione.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE