Ciclismo – Paura per Eddy Merckx! Caduta in bici e trauma cranico: il ‘Cannibale’ ricoverato in ospedale

Eddy Merckx ricoverato in ospedale in Belgio in seguito ad una brutta caduta dalla bici: il ‘Cannibale’ ha riportato un trauma cranico, ma non sarebbe in gravi condizioni

Grande apprensione per tutti gli appassionati di ciclismo in seguito a quanto accaduto nelle ultime ore ad Eddy Merckx. Il ciclista belga è caduto dalla bici, durante un’uscita insieme agli amici, procurandosi un trauma cranico. ‘Il Cannibale’ è stato prontamente portato in ospedale a Dendermonde (Belgio), ma la famiglia ha fatto sapere che le sue condizioni non sarebbero gravi. La notizia è stata confermata da Paul Van Himst, manager e grande amico di Merckx, che ai media locali ha rassicurato sulle condizioni dell’ex ciclista.

