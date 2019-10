Ciclismo – Al Giro d’Italia un omaggio a Gimondi: “non Ã¨ detto che non si faccia un passaggio nel suo paese natale”

Gimondi omaggiato al Giro d’Italia? Non è escluso un pasasggio dal suo paese natale

La scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del ciclismo. L’ex campione italiano è stato già omaggiato ai Mondiali e lo sarà ancora anche al Lombardia, ma c’è chi pensa anche ad un gesto speciale anche al Giro d’Italia.

Paolo Bellino, direttore di RCS sport, non ha infatti escluso un passaggio da Sedrona, paese natale di Gimondi: “stiamo facendo un ragionamento, non è una cosa semplice. Un passaggio dal paese natale di Felice Gimondi? Non è detto che non si faccia, ma sono abituato a parlare quando le cose sono definite e per ora non dico niente“, ha dichiarato all’Adnkronos.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE