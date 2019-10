Ciclismo, la Nippo Vini Fantini si prepara per il Giro dell’Emilia e il Gp Beghelli: le formazioni ufficiali

Un ultimo mese intenso attende gli atleti Orange-Blue che saranno impegnati in 5 gare del calendario italiano, in Cina al Taihu Lake e infine in Giappone alla Japan Cup

La doppia formazione #OrangeBlue è pronta a dare il via all’ultimo intenso mese di gare del team NIPPO Vini Fantini Faizanè. Sarà un week-end tutto italiano a inaugurare un ottobre ricco di appuntamenti. Sabato 7 atleti del team saranno al via del Giro dell’Emilia, come da tradizione terreno per scalatori con l’arrivo sul San Luca. Domenica il GP Beghelli potrebbe dare maggior spazio anche alle ruote veloci.

LA FORMAZIONE

In virtù delle caratteristiche di queste due gare il DS Mario Manzoni ha selezionato un totale di 9 atleti, così suddivisi tra i due appuntamenti. Il colombiano Alejandro Osorio apparso in buona forma nelle ultime uscite stagionali sarà uno degli uomini di punta per il Giro dell’Emilia, insieme al giovane scalatore italiano Filippo Zaccanti e allo scalatore nipponico Hideto Nakane, reduce dal mondiale. Con loro lo scalatore spagnolo Joan Bou, il colombiano Ruben Acosta, il giapponese Sho Hatsuyama e un atteso ritorno alle corse quello dell’atleta italiano Nicola Bagioli.

GP Beghelli che vedrà invece Marco Canola e Giovanni Lonardi tra le punte del team, insieme a Nicola Bagioli, Hideto Nakane, Joan Bou, Sho Hatsuyama e Alejandro Osorio.

Le formazioni ufficiali:

Giro dell’Emilia:

Alejandro Osorio, Hideto Nakane, Filippo Zaccanti, Joan Bou, Nicola Bagioli, Ruben Acosta, Sho Hatsuyama.

GP Beghelli:

Marco Canola, Giovanni Lonardi, Nicola Bagioli, Hideto Nakane, Joan Bou, Sho Hatsuyama, Alejandro Osorio.

