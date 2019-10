Ciclismo, la Nippo Vini Fantini si prepara a tre grandi classiche italiane: svelate le formazioni ufficiali

Tre Valli Varesine, Milano-Torino e Gran Piemonte. Tre grandi classiche italiane chiudono il calendario italiano del team che correrà ancora anche in Cina al Taihu Lake e in Giappone alla Japan Cup

Appena concluso il week-end Emiliano, gli #OrangeBlue si apprestano ad affrontare tre importanti classiche italiane tra Lombardia e Piemonte. Martedì 8 ottobre appuntamento con la Tre Valli Varesine, mercoledì 9 sarà tempo per la centesima edizione della Milano-Torino, con partenza da Magenta e arrivo a Superga (Torino). Giovedì 10 ottobre il Gran Piemonte con un percorso reso più duro e adatto agli scalatori rispetto alle ultime edizioni, con partenza da Agliè e arrivo al santuario di Oropa.

LE FORMAZIONI

Il team NIPPO Vini Fantini Faizanè sarà guidato in ammiraglia dal DS Mario Manzoni e si presenterà al via con un mix di corridori di 3 differenti nazionalità. Marco Canola e Nicola Bagioli potranno giocare le proprie carte nella gara più adatta alle loro caratteristiche come la Tre Valli Varesine, mentre una folta batteria di scalatori potrà ambire al risultato nella Milano-Torino e al Gran Piemonte. Al via infatti gli scalatori colombiani Alejandro Osorio e Ruben Acosta, l’italiano Filippo Zaccanti e il nipponico Hideto Nakane.

La formazione completa:

Tre Valli Varesine – Milano Torino – Gran Piemonte.

Marco Canola, Alejandro Osorio, Nicola Bagioli, Hideto Nakane, Filippo Zaccanti, Joan Bou, Ruben Acosta.

Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta su Raisport.

