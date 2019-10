Ciclismo, niente Giro della California nel 2020: la prestigiosa corsa americana annullata per motivi… economici

Gli organizzatori hanno ammesso come non verrà disputata l’edizione 2020 del Giro di California per motivi economici

Il Giro di California 2020 non verrà disputato nel 2020, ad annunciarlo sono gli organizzatori della corsa americana del World Tour, rivelando come la causa sia da attribuire a problemi economici.

Queste le parole di Kristin Klein, presidente dell’Amgen Tour of California e vice-presidente esecutivo di AEG Sports: “questa è stata una decisione molto difficile da prendere, ma i fondamenti commerciali dell’Amgen Tour of California sono cambiati da quando abbiamo lanciato la gara 14 anni fa. Mentre il ciclismo professionistico continua a crescere a livello globale e siamo molto orgogliosi del lavoro svolto per aumentare la rilevanza del ciclismo professionale, in particolare negli Stati Uniti, ogni anno è diventato più impegnativo organizzare la gara. Questa nuova realtà ci ha costretto a rivalutare le nostre opzioni e stiamo valutando attivamente ogni aspetto del nostro evento per determinare se esista un modello di business che ci permetterà di rilanciare con successo la gara nel 2021“.

