Ciclismo, la Nippo Vini Fantini impegnata al Tour of Taihu Lake: svelata la formazione ufficiale

Mentre 7 atleti Orange-Blue sono impegnati nelle classiche d’autunno italiane, 6 corridori sono pronti a prendere il via in Cina, al Tour of Taihu Lake, penultima trasferta asiatica del team

Il team NIPPO Vini Fantini Faizanè si appresta ad affrontare la penultima trasferta asiatica della stagione. Il team correrà infatti il Tour of Taihu Lake, al via questo mercoledì 9 ottobre. La gara si svolgerà su sei tappe che faranno da seguito al prologo. Per gli #OrangeBlue al via 6 atleti.

I fratelli Cima saranno le ruote veloci del team insieme al nipponico Hayato Yoshida. Entrambi i velocisti italiani hanno dimostrato di saper essere competitivi negli arrivi in volata e proveranno a regalare un’altra soddisfazione al team. Con loro al via lo scalatore nipponico Masakazu Ito, insieme a Hiroki Nishimura e allo stagista Giapponese Keigo Kusaba. In ammiraglia ci sarà il DS Giapponese Takehiro Mizutani.

La formazione ufficiale:

Imerio Cima, Damiano Cima, Masakazu Ito, Hayato Yoshida, Hiroki Nishimura, Keigo Kusaba.

